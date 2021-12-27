تعرف على المتوجين بجوائز «غلوب سوكر» للعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 ديسمبر 2021, 08:46 مساء
جوائز «غلوب سوكر». (الإنترنت)

استضافت قبة الوصل، في قلب «إكسبو 2020» دبي، اليوم الإثنين، النسخة الـ12 من جوائز دبي غلوب سوكر، بحضور نخبة من نجوم كرة القدم العالمية، ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وشهد الحفل توزيع عديد الجوائز، حيث توج الفرنسي كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في العالم، وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزتي الأفضل بتصويت الجمهور، ومارادونا لأفضل هداف في 2021.  

- مبابي أفضل لاعب في العالم 2021
- رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من «غلوب سوكر»
- «تشيلسي» أفضل نادٍ للعام 2021

أفضل نادٍ في العالم
وحصل تشيلسي الإنجليزي على جائزة النادي الأفضل في العالم، فيما تم اختيار إيطاليا كأفضل منتخب.

ونال الإيطالي الشاب جيانلوغي دوناروما، نجم باريس سان جيرمان الحالي وميلان السابق، جائزة الحارس الأفضل، فيما ذهب لقب أحسن مدرب لمواطنه ومدرب الآزوري روبرتو مانشيني.

أما جائزة أفضل وكيل لاعبين، فقد اقتنصها الإيطالي فيديريكو باستوريلو، وحصد مواطنه ليوناردو بونوتشي جائزة أفضل مدافع. 

وذهبت جائزة أفضل مسيرة للاعب كرة قدم محترف، إلى أسطورة البرازيل رونالدينيو.

وحصلت أليكسيا بوتياس، لاعبة برشلونة، على جائزة أفضل لاعبة في العالم خلال 2021، ونال ناديها جائزة أفضل فريق نسائي.

الهداف التاريخي لكرة القدم
وتواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو ضمن قائمة الفائزين، من خلال تتويجه بجائزة «الهداف التاريخي لكرة القدم».

واستحق السعودي مساعد الدوسري، جائزة الأفضل في العالم للرياضات الإلكترونية، بعد أدائه المذهل في لعبة «فيفا»، وتتويجه ببطولة العالم الأخيرة.

وحصل تكسيكي بيجرستين «مانشستر سيتي» على جائزة أفضل مدير رياضي في 2021.

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