أزمة في الدوري المغربي بين الجيش الملكي والرجاء

مباراة بين فريق الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي. (أرشيفية : الإنترنت)

تقدم فريق الجيش الملكي باحتجاج على قرار رابطة الدوري المغربي لكرة القدم بتأجيل مباراته ضد ضيفه الرجاء، بعد دخول الأخير في الحجر الصحي الإلزامي بعد العودة من قطر؛ حيث خسر أمام الأهلي المصري في كأس السوبر الأفريقية.

وكان من المفترض أن يلعب الجيش ثالث الترتيب برصيد 23 نقطة ضد الرجاء صاحب المركز الثالث وله 27 نقطة، الإثنين، وقال فريق الجيش في بيان «تستنكر مكونات نادي الجيش الملكي قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم القاضي بتأجيل مباراة الرجاء الرياضي المبرمجة اليوم الإثنين في خرق لقانون المنافسات الذي عممته الأندية والمرتبط بتبعات فيروس كورونا وانعكاساته على المشهد الكروي».

وتعجبت إدارة الجيش من قرار التأجيل قبل يوم واحد من إقامة المباراة، وأضاف البيان «الفرق توصلت بدورية تنص على ضرورة خوض المباريات في موعدها وأنها لا تعتبر تبعات فيروس كورونا قوة قاهرة تستوجب عدم خوض المباريات».

وأشارت إدارة الجيش إلى اتفاقية الأندية في 22 يونيو 2020، والتي نصت على أنه «في حال تعذر على أي فريق خوض مباراة بسبب عدم امتلاكه الحد الأدنى من اللاعبين، أو لم يتمكن من الحضور إلى مكان إجراء المباراة بسبب قيود التنقل أو أسباب أخرى مرتبطة بعدوى «كوفيد-19»، فإن الفريق يعتبر خاسرا في هذه المباراة بنتيجة 2-0، باستثناء الحالات الأخرى المتعلقة بالقوة القاهرة، وغير المرتبطة بعدوى كوفيد-19».

وتسمح رابطة الدوري المغربي بإقامة المباراة لو امتلك كل فريق 11 لاعبا من بينهم حارس مرمى إضافة إلى أربعة لاعبين احتياطيين.