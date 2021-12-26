«كاف» يصدر قرارا مهما بشأن المحترفين قبل انطلاق الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 ديسمبر 2021, 06:40 مساء
كأس الأمم الأفريقية وشعار «كاف». (أرشيفية : الإنترنت)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأحد، عن قراره بشأن اللاعبين المشاركين في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون خلال يناير المقبل، مؤكدًا على السماح لهم باللعب مع أنديتهم حتى الثالث من يناير المقبل قبل الانضمام لمنتخبات بلادهم.

وكان من المتوقع غياب الكثير من اللاعبين عن البطولة القارية المقبلة، لأن اللوائح تنص على ضرورة سماح الأندية للاعبيها بالانضمام لمنتخبات بلادهم قبل 14 يومًا من موعد أي بطولة قارية أو كأس العالم، بحسب «رويترز».

لكن الاتحاد الأفريقي وافق على استمرار اللاعبين في صفوف أنديتهم واللعب معها خلال الفترة ما بين 27 ديسمبر والثالث من يناير ثم الانضمام للمنتخبات لخوض النهائيات الأفريقية التي تنطلق في التاسع من يناير.

وسيكون هذا القرار مصدر ارتياح كبير للفرق الأوروبية التي كان من المفترض أن تخسر جهود لاعبيها بداية من 27 ديسمبر وهو الموعد الرسمي رغم أن بعض الفرق رتبت لاستمرار بعض لاعبيها لأطول وقت ممكن قبل البطولة القارية.

وقال الاتحاد الأفريقي في خطاب أرسل، اليوم الأحد، إلى المنتدى الدولي لبطولات الدوري ومجموعة بطولات الدوري الأوروبية «اتخذ هذا القرار انطلاقًا من روح حسن النوايا والتضامن مع الأندية المتأثرة مع الاعتراف بحقيقة أن هذه الأندية تأثرت سلبًا بسبب جائحة كوفيد-19 مثل جميع أعضاء أسرة كرة القدم».

وجاء هذا القرار بعد انتقادات وجهتها هيئات كروية لموعد إقامة البطولة الأفريقية في منتصف الموسم في أوروبا، حيث يلعب معظم اللاعبين المشاركين في البطولة القارية.

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