«ليفربول» جاهز بعرض مالي لصلاح يتخطي كريستيانو في «مانشستر يونايتد»

كريستيانو وصلاح. (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت شبكة «إي إس بي إن» التلفزيونية الأميركية الإخبارية النقاب عن ملامح العرض المالي المنتظر تقديمه من جانب نادي «ليفربول» للنجم المصري محمد صلاح أملًا في تمديد عقده، الذي ينتهي في 2023، ويسعى «ليفربول» جاهدًا لتمديده في أقرب وقت للحفاظ على نجمه الأول.

وذكرت الشبكة، اليوم السبت، أن «ليفربول» سيعرض على صلاح (29 عامًا) راتبًا هو الأكبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيمنح صلاح، وفقًا للعقد الجديد، 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، وهو راتب أكبر من الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو أيقونة «مانشستر يونايتد»، الذي يتقاضى ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيًّا، بحسب «في الجول».

وفي وقت سابق شدد صلاح قائد منتخب مصر على أن مسألة تجديد عقده تعتمد على «ليفربول»، في إشارة إلى أن النادي الإنجليزي عليه تقدير قيمة الجناح الأيمن، بينما قال المدير الفني لـ«ليفربول»، يورغن كلوب، «إن تجديد عقد لاعب مثل صلاح ليست مسألة سهلة»، وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين الطرفين.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع «ليفربول»، وخلال هذه الحقبة توج نجم «بازل» و«فيورنتينا» و«روما» السابق بأربعة ألقاب، حيث توج بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2017 و2018 وكان هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2017-2018 و2018-2019، وجاء ثالثاً في جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم العام 2018، واحتل المركز الرابع والسادس في 2019 و2020، وينافس عشرة نجوم على الجائزة في العام الحالي.