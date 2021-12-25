الأزمة المالية تجبر «يوفنتوس» على تمرير دي ليخت لـ«برشلونة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 ديسمبر 2021, 06:13 مساء
دي ليخت. (أرشيفية : الإنترنت)

تقدمت المفاوضات بين «برشلونة» و«يوفنتوس»، من أجل انتقال المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، خلال انتقالات يناير المقبلة، وذكرت جريدة «سبورت» الكتالونية، أن «يوفنتوس» يرحب برحيل الهولندي ماتياس دي ليخت إلى «برشلونة».

يأتي هذا من أجل المساهمة في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليوفي، وقالت الجريدة: «مسؤولو برشلونة يتمسكون بضم المدافع الهولندي دي ليخت، لكن بشرط تخفيض راتبه السنوي الذي يتقاضاه مع السيدة العجوز».

وأضافت: «إدارة يوفنتوس تطالب برشلونة بدفع 50 مليون يورو، من أجل الموافقة على ضم الهولندي دي ليخت»، ويري مسؤولو «برشلونة» أن هناك إمكانية لإبرام صفقة دي ليخت وفقًا لما يطلبه «يوفنتوس»، لكن يبقي الاتفاق على الراتب السنوي مع النجم الهولندي.

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