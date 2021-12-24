أرتيتا يدعو إلى «الالتزام والاحترام» في آرسنال

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 07:27 مساء
أوباميانغ . (الإنترنت)

دعا ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعبي فريقه إلى الحرص على «الالتزام والاحترام»، مؤكدا أنه لا يحب أن يفرض سلطته بأسلوب ديكتاتوري.

وجاءت تصريحات أرتيتا بعد سحب شارة القيادة من بيير إيمريك أوباميانغ الأسبوع الماضي لمخالفته قواعد الانضباط في النادي اللندني.

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وحرم أوباميانغ الذي مدد تعاقده مع النادي لثلاث سنوات إضافية العام الماضي من شارة القيادة قبل فوز فريقه 2-صفر على وست هام يونايتد في وقت سابق من الشهر الجاري بعد عودته متأخرا من رحلة إلى الخارج.

مطالب بالالتزام والاحترام
وقال أرتيتا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام بريطانية «أنا لا أفرض سلطتي عن طريق الديكتاتورية أو القسوة.. أنا فقط أطلب شيئا واحدا وهو الالتزام والاحترام.. وإن لم يتحقق هذا في هذه المرحلة فإنني سأحزم حقائبي وأرحل إلى مكان آخر لأن هذا هو الحد الأدنى لما يحق لي الحصول عليه».

ويحتل آرسنال المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيلتقي خارج ملعبه مع نوريتش سيتي فريق الذيل الأحد المقبل.

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