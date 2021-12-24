ماني يزين قائمة السنغال لخوض كأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 03:27 مساء
ساديو ماني نجم ليفربول. (الإنترنت)

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بالكاميرون في الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2022.

ويلعب منتخب السنغال ضمن المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

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وشهدت القائمة تواجد القوة الضاربة لمنتخب السنغال، وعلى رأسها ساديو ماني نجم ليفربول وكاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإدريسا غاي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان.

وضمت القائمة كلًا من:

- حراسة المرمى:
«إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي) – ألفريد جوميز (رين الفرنسي) – سيني ديانج (كوينز بارك رينغرز الإنجليزي)».

- خط الدفاع:
«كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) – ساليو سيس (نانسي الفرنسي) – بابي سيسيه (أولمبياكوس اليوناني) – بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني) – عبده ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي) – إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي) – عبدولاي سيك (أنتويرب البلجيكي) – فودي توريه (ميلان الإيطالي) – شيخو كوياتيه (كريستال بالاس الإنجليزي)».

- خط الوسط:
«بابي سار (ميتز الفرنسي) – بابي غايي (مارسيليا الفرنسي) – نامبيلاس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي) – إدريسا جايي (باريس سان جيرمان الفرنسي) – مصطفى نامي (باريس إف سي الفرنسي) – لوم نداي (آلافيس الإسباني) – جوزيف لوبي (سوشو الفرنسي)».

- خط الهجوم:
«ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي) – إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي) – بامبا ديانج (مارسيليا الفرنسي)– كيتا بالدي (كالياري الإيطالي) – حبيب ديالو (ستراسبورغ الفرنسي) – بولاي ديا (فياريال الإسباني) – فامارا ديوديهو (آلانيا سبور التركي) – مامي تيام (قيصري سبور التركي)».

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