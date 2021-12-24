«رانجنيك» يطالب جميع لاعبي يونايتد بتلقي اللقاح

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 02:37 مساء
المدرب الألماني رالف رانجنيك. (الإنترنت)

قال رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد، إنه يتعين على ناديه الحرص على تلقي جميع لاعبيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار والذي تسبب في تأجيل آخر مباراتين ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب الألماني للصحفيين: «في النادي.. علينا تشجيع اللاعبين على الانضباط فيما يتصل بالاختلاط مع الآخرين وعلينا أيضا الحرص على تلقي معظم اللاعبين اللقاح.. وحسب علمي فإن نسبة اللاعبين الذين تلقوا اللقاح في النادي عالية».

- تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
- ورطة لـ« بينيتيز».. الدوري الإنجليزي يرفض تأجيل مباراة إيفرتون
- تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
- هندرسون يهاجم الدوري الإنجليزي
- 90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
- الأندية الإنجليزية تتخذ قرارها النهائي بشأن إيقاف الدوري بسبب «كورونا»

ولم يلعب يونايتد أي مباراة منذ فوزه (1-صفر) على نوريتش سيتي في 11 ديسمبر الجاري، وتأجلت مباراتاه أمام برايتون آند هوف ألبيون وبرنتفورد لعدم توفر الحد الأدنى المطلوب من اللاعبين نتيجة حالات الإصابة بكورونا.

التلقيح لا يحمي
وحاليا يستعد الفريق بصفوف شبه مكتملة لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ملعب الأخير الإثنين المقبل.

وأضاف رانجنيك: «تبين خلال الأسبوعين الأخيرين أن من تلقوا جرعتين أو ثلاث من التلقيح يمكن أن يصيبهم الفيروس وخاصة السلالة الجديدة (أوميكرون).. التلقيح لا يحمي لكنه على الأقل يحمي من الأعراض الشديدة».

وأوضح: «حسب علمي.. معظم لاعبي فريقنا الذين جاءت نتائج فحوصهم إيجابية ظهرت عليهم أعراض خفيفة جدا جدا ولم يتعرضوا لأي معاناة نتيجة لذلك».

وحاليا يحتل يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق 17 نقطة عن جاره المتصدر مانشستر سيتي حامل اللقب الذي لعب 18 مباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام من حصاد الأسبوع الخامس بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
البنك الدولي: تخصيص 37 مليون دولار لمعلمي المدارس الرسمية في لبنان
اقتصاد
في العدد 318: «خيبة 24 ديسمبر».. والكتاب يقود وزير التعليم للحبس
ليبيا
15 دولة غربية: الحكومة الروسية تدعم انتشار مرتزقة «فاغنر» في مالي
دولى
وليامز تحث على تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة تحظى ...
ليبيا
ديوان المحاسبة يوافق على تنفيذ برنامج دعم الحبوب والأعلاف ويطالب الحكومة بمراعاة...
ليبيا
دييغو سيميوني.. 10 أعوام «مجنونة» في قيادة أتلتيكو مدريد
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - أزمة الكتاب المدرسي
كاريكاتير
«التعليم العالي» تطالب الجامعات بوقف قبول طلبة جدد بكليات طب الأسنان
ليبيا
«فرانس برس»: خيبة أمل ليبية بعد تأجيل الانتخابات ومخاوف من شبح الحرب
ليبيا
تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
غوتيريس: عملية احتيال وراء الانهيار المالي في لبنان
عربى
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «بيك آب» جديدة تتحدى مركبات «فورد» و«تويوتا»