الزلزولي في تشكيلة المغرب بكأس الأمم الأفريقية.. واستبعاد زياش

عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة. (الإنترنت)

وجه وحيد خليلوزيتش، مدرب المغرب الدعوة لعبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة الصاعد للانضمام إلى التشكيلة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، بداية العام الجديد بينما استبعد حكيم زياش.

وأشاد مدرب المغرب بالمهارات الفردية للزلزولي (20 عاما) الذي ظهر مؤخرا مع الفريق الأول ببرشلونة ويرى أنه بحاجة لبعض الوقت للتأقلم مع المجموعة إذ لم يخض أي مباراة دولية حتى الآن.

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وبجانب الزلزولي استدعى أيضا وللمرة الأولى لاعب الوسط عز الدين أوناحي الذي كان عنصرا بارزا في انطلاقة أنجيه القوية بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

وسيكون زياش جناح تشيلسي الغائب الأبرز بقائمة المغرب في النهائيات الشهر المقبل.

خلاف يبعد زياش

ودخل زياش في خلاف مع خليلوزيتش هذا العام وغاب عن ست مباريات بتصفيات كأس العالم بين سبتمبر ونوفمبر لذا لم يكن الاستبعاد مفاجأة رغم أن اللاعب المولود في هولندا من أبرز لاعبي المغرب.

كما استبعد نصير مزراوي ظهير أياكس أمستردام الذي واجه اتهامات بادعاء الإصابة للغياب عن مباراة ودية منتصف العام وهو ما نفاه اللاعب.

وأوضح خليلوزيتش أنه سيعلن في نهاية الشهر الجاري عن القائمة النهائية والمكونة من 30 لاعبا.

مجموعة قوية

وأكد مدرب المغرب أن مهمة الفريق لن تكون سهلة في مجموعة تضم غانا وجزر القمر والجابون ويطمح رفقة اللاعبين للذهاب بعيدا في البطولة التي تنطلق في التاسع من يناير، وسيكون من أقوى المرشحين لنيل للقب رغم أن هدفه الرئيسي يبقى التأهل لكأس العالم بقطر 2022.

وفيما يلي قائمة منتخب المغرب:

حراس المرمى: ياسين بونو ومنير الكجوي وأنس الزنيتي.

مدافعون: رومان غانم سايس وسفيان شاكلا ونايف أكرد وأشرف حكيمي وأدم ماسينا وسفيان الكرواني وسامي مايي وسفيان علاكوش.

لاعبو الوسط: سفيان أمرابط وسليم أملاح وأيمن برقوق وإلياس الشاعر وعمران لوزا وفيصل فجر وعز الدين أوناحي.

مهاجمون: يوسف نصيري ومنير الحدادي وسفيان بوفال وريان مايي وأيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي وزكريا أبو خلال.