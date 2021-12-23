غوارديولا يتحدث عن مفاوضات برشلونة لضم توريس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 05:18 مساء
غوارديولا وتوريس. (الإنترنت)

قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الخميس، إن برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق لضم المهاجم الإسباني فيران توريس البالغ عمره 21 من النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة في طريقه للتعاقد مع الدولي الإسباني مقابل حوالي 55 مليون يورو (62 مليون دولار).

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وقالت شبكة سكاي وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن برشلونة سيدفع لسيتي عشرة ملايين يورو إضافية ضمن بنود أخرى في الصفقة.

وقال غوارديولا للصحفيين: «لم يجرِ الاتفاق رسميًا لكن المفاوضات مستمرة وبات التعاقد وشيكًا» مضيفًا أن سيتي لا يعتزم التعاقد مع مهاجم في يناير.

وأضاف: «لسنا مثل الأندية الأخرى التي يرغب فيها اللاعب في الرحيل ويصر مالك النادي على استمراره.. إذا أراد أي لاعب الرحيل لأنه سيشعر بالسعادة في مكان آخر فليفعل وسأكون سعيدًا من أجله».

ضائقة مالية في برشلونة
وتأتي الصفقة في وقت يمر فيه برشلونة بضائقة مالية تسببت في رحيل ليونيل ميسي خلال الصيف. وتضرر الخط الأمامي أيضًا باعتزال سيرجيو أغويرو الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في القلب.

وتعاقد سيتي مع توريس في أغسطس من العام الماضي في صفقة لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو لكن مهاجم بلنسية السابق خاض 43 مباراة فقط وسجل 16 هدفًا.

وغاب توريس، الذي لعب 22 مباراة مع منتخب إسبانيا وسجل 12 هدفًا، عن المباريات منذ إصابته بكسر بسيط في القدم اليمنى خلال المشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

ويحتل برشلونة المركز السابع في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم تسببت في إقالة المدرب رونالد كومان ليتولى تشابي هرنانديز أسطورة النادي المسؤولية.

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