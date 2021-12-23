كلوب وكونتي يطالبان بنصف نهائي كأس الرابطة من مباراة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 ديسمبر 2021, 03:36 مساء
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول لطالما قاد حملة لخوض عدد أقل من المباريات (ا ف ب)

طالب الألماني يورغن كلوب والإيطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليًا، أن يُقام الدور نصف نهائي من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بمواجهتين من مباراة واحدة بدلًا من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.

ولدى توتنهام ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري الممتاز أرجئت بسبب الظروف الجوية أو تفشي فيروس كورونا، كما أصيب أربعة لاعبين في ليفربول بـ«كوفيد-19» خلال الأسبوع المنصرم.

- كأس الرابطة الإنجليزية: ليفربول يعود من بعيد ويعبر مع تشيلسي وتوتنهام لنصف النهائي
- تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
- 90 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في الدوري الإنجليزي
- الأندية الإنجليزية تتخذ قرارها النهائي بشأن إيقاف الدوري بسبب «كورونا»

وألغيت ست مباريات من أصل 10 في الدوري نهاية الأسبوع الفائت ويُتوقع أن يرتفع هذا العدد في الأسابيع المقبلة، بعد أن قررت رابطة الدوري المضي بالمنافسات رغم تسجيل بريطانيا أرقاما قياسية في الإصابات.

وبعد أن أقيم الدور نصف النهائي الموسم الماضي بنظام مباراة واحدة على عكس المعمول به عادة بسبب تأخر انطلاق الموسم على خلفية الجائحة، سيعود في الحالي إلى النظام القديم بمباراتي ذهابا إياب.

ويلتقي ليفربول في نصف النهائي مع أرسنال، فيما يواجه كونتي فريقه السابق الجار اللدود تشيلسي في المباراة الأخرى، خلال أول أسبوعين من يناير المقبل.

وقال كلوب: «أعتقد أنه سيكون حتمًا من الأفضل إقامة مباراة واحدة، ولكن من الواضح أن ما أقوله ليس مهمًا جدًا»، كاشفًا أن مدربي الدوري الإنجليزي سيجتمعون الخميس لمناقشة مخاوف الجائحة.

انتقاد من هندرسون
واعتبر جوردان هندرسون قائد ليفربول الأربعاء أن «أحدًا لا يأخذ صحة اللاعبين على محمل الجد» نظرًا لعدد المباريات في فترة زمنية قصيرة.

لطالما قاد كلوب حملة لخوض عدد أقل من المباريات وعودة قانون التبديلات الخمسة أسوة بموسم 2019-2020 الذي لا تزال تعتمده الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الاخرى.

وأضاف كلوب «لا أتحدث فقط عن رفاهية اللاعبين هذا العام، لقد تحدثت عنها منذ ست سنوات أو ربما أكثر. إذا كانت الأشياء التي أقولها تساعد أكثر، فسأقولها مرارًا. لكنها لا تساعد. الشيء الوحيد الذي يحصل هو وضع ما أقوله في عناوين الصحافة لكن لا تؤدي الى الاهداف الحقيقية».

خروج توتنهام من «كونفرس ليغ»
وأقصي توتنهام من مسابقة «كونفرس ليغ» في وقت سابق هذا الأسبوع بعد تعذر إيجاد موعد لإقامة المباراة الأخيرة في دور المجموعات المؤجلة ضد رين الفرنسي، بعد أن أرجئت بداية لإصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين بالفيروس في النادي اللندني.

وقال كونتي «سيكون ربما من الأفضل خوض مباراة واحدة لا اثنتين، لا سيما في ظل الوضع الذي نمر به ولكن علينا احترام القوانين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مبارتين في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا
رياضة عالمية
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 0 - 0 الخمس» في الدوري الليبي
رياضة محلية
اسمه "فتحى"
وجهات نظر
فرنسا ترفع السرية عن أرشيف حرب الجزائر
دولى
في العراق فن الخط العربي يقاوم الصعوبات الاقتصادية
ثقافة وفن
دراستان بريطانيتان: نسبة الاستشفاء بسبب «أوميكرون» أقل من «دلتا»
دولى
بايدن يبدي حماسه للترشح لولاية ثانية إذا خاض ترامب الانتخابات
دولى
بالصور.. الأهلي المصري يتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي
رياضة عالمية
السلطات الصحية الأميركية تجيز استخدام حبوب «فايزر» المضادة لـ«كوفيد»
دولى
وفد من وزارة الداخلية ينسق مع السلطات البرازيلية لاسترجاع قطعة أثرية
ليبيا
وفاة لاعب عُماني على أرض الملعب أثناء الإحماء
رياضة عالمية
خريطة احتياطات الدول العربية من الذهب خلال 2021.. ليبيا رابعا
اقتصاد
الخطوط الليبية تعلن استئناف الرحلات من مطار معيتيقة إلى طبرق السبت
ليبيا
تطورات «أوميكرون»: انطلاق حملة تلقيح الأطفال في فرنسا.. و13 مليون صيني يدخلون ...
دولى
نورلاند يوجه رسالة إلى «القادة الليبيين» بشأن الانتخابات
ليبيا
الشاب نكيتياه يقود آرسنال لنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
رياضة عالمية
مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير المقبل
ليبيا
الهادي الصغير في رسالة لعقيلة صالح: استحالة إجراء الانتخابات في موعدها
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: مراجعة لـ«بي إم دبليو 240i إم كوبيه» الجديدة