كأس الرابطة الإنجليزية: ليفربول يعود من بعيد ويعبر مع تشيلسي وتوتنهام لنصف النهائي

لاعبو ليفربول يحتفلون بتأهلهم الى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية بركلات الترجيح ضد ليستر سيتي في 22 ديسمبر 2021 على ملعب أنفيلد (ا ف ب)

عاد ليفربول بفريقه الرديف من بعيد معادلًا النتيحة (3-3) في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع قبل أن يخرج فائزًا بركلات الترجيح ضد ضيفه ليستر سيتي، الأربعاء، ليعبر برفقة توتنهام وتشيلسي الفائزين على وست هام وبرنتفورد تواليًا، إلى الدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي أُقيمت بعد المباريات عن مواجهة ليفربول وأرسنال المتأهل على حساب سندرلاند (5-1) الثلاثاء في نصف النهائي، فيما يلتقي تشيلسي وتوتنهام في دربي لندني في المباراة الأخرى.

وبدأ ليفربول الذي لعب بغياب العديد من نجومه في طريقه إلى توديع المنافسات بعد أن تأخر 3-1 في النتيجة بعد مرور 33 دقيقة، إلا أن الياباني تاكومي مينامينو منحه هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن الضائع ليحتكم الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح.

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وكما تجري العادة في مباريات كأس الرابطة، وبالإضافة إلى الجدول المزدحم خلال فترة الأعياد، يشرك المدربون الفرق الرديفة.

ولعب ليفربول من دون أبرز نجومه المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه، والإسباني تياغو ألكانتارا، والبرازيلي فابينيو، وظهيراه ترنت ألكسندر-أرنولد والاسكتلندي أندرو روبرتسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك والحارس البرازلي أليسون بيكر.

وتقدم ليستر سيتي سريعًا بثنائية لجايمي فاردي (9 و13)، فيما قلص ألكس أوكسلايد-تشامبرلاين الفارق (19)، قبل أن يعيد جيمس ماديسون فارق الهدفين (33).

وحاول المدرب الألماني يورغن كلوب العودة في المباراة وأدخل البرتغالي ديوغو جوتا مباشرة بعد الاستراحة ومن ثم الغاني نابي كيتا، وتمكن الأول من تسجيل الهدف الثاني للريدز (68)، قبل أن يكمل مينامينو العودة.

وفي ركلات الترجيح، نجح ليفربول في المحاولات الأربع الأولى، فيما أهدر لوك توماس لليستر، لتكون الفرصة سانحة لمينامينو من أجل حسم المباراة بالركلة الخامسة، إلا أنه سددها فوق العارضة. لكن لحسن حظه، تصدى الحارس الإيرلندي الشمالي كاومهين كيليهير لمحاولة رايم برتراند السادسة، ليحسم جوتا الفوز لأصحاب الأرض.

توتنهام يفوز على وست هام يونايتد

وفاز توتنهام، بطل المسابقة أربع مرات آخرها العام 2008، 2-1 على ضيفه وست هام يونايتد بهدفي الدنماركي ستيفن بيرخفاين (29) والبرايلي لوكاس مورا (34) فيما أحرز جارود بوين هدف الضيوف (32).

وكان وست هام أقصى في الدور ثمن النهائي مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة.

تشيلسي يتفوق على برنتفورد بهدف عكسي

وانتظر تشيلسي، حامل اللقب خمس مرات آخرها العام 2015، حتى الدقائق الأخيرة للفوز 2-صفر على مضيفه برنتفورد بهدف عكسي للسويدي بونتوس يانسون (80) والإيطالي جورجينيو (85 من ركلة جزاء).

ويعاني تشبلسي من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا؛ إذ اضطر إلى خوض مباراة الدوري الممتاز التي تعادل فيها السبت من دون أهداف مع ولفرهامبتون، بأربعة لاعبي ميدان فقط على مقاعد البدلاء بسبب كورونا والإصابات أيضًا.

ويحمل ليفربول الرقم القياسي بعدد الألقاب (8) مشاركة مع مانشستر سيتي، إلا أنه توج باللقب آخر مرة العام 2012.

وتقام مباريات النصف النهائي (ذهابا وإيابا) في أوائل ومنتصف يناير المقبل.