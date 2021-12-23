بطولة فرنسا: باريس سان جيرمان يتفادى الخسارة أمام لوريان في الرمق الأخير ونيس وصيفًا

ماورو إيكاردي وميسي. (الإنترنت)

تفادى باريس سان جيرمان، متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، تلقيه الخسارة الثانية هذا الموسم وخطف تعادلًا متأخرًا أمام مضيفه لوريان 1-1 ضمن المرحلة 19 والأخيرة من ذهاب البطولة، الأربعاء، في مباراة شهدت طرد مدافعه الإسباني سيرخيو راموس.

ورغم تعادله، أنهى سان جيرمان بطل الذهاب، العام الجاري بفارق شاسع بلغ 16 نقطة عن أقرب منافسيه نيس الثاني (33 نقطة) الفائز على لنس 2-1 ضمن المرحلة ذاتها.

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وسجّل للوريان هدف السبق توما مونكوندوي (40) قبل أن يعادل الأرجنتيني ماورو إيكاردي النتيجة (90+1).

وتعود الخسارة الوحيدة لسان جيرمان في «ليغ 1» هذا الموسم إلى 3 أكتوبر بمواجهة رين 2-1.

وعلى ملعب ستاد دو موستوار-إيف ألانما، فشل الأرجنتيني ليونيل ميسي بقيادة فريق العاصمة الفرنسية إلى الفوز في المباراة الأولى التي خاضها من دون النجم الفرنسي كيليان مبابي الموقوف أو البرازيلي نيمار المُصاب، لكنّ فريق العاصمة سيكون مسرورًا بتفادي الخسارة قبل انطلاق مرحلة الإياب.

كما أن ميسي كاد أن يسجّل هدفًا لولا تدخل القائم الذي حرم نجم برشلونة الإسباني السابق من تسجيل هدفه الثاني في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

نيس وصيفًا مع نهاية مرحلة الذهاب

ونجح نيس في إنهاء مرحلة الذهاب في المركز الثاني متجاوزًا رين ومرسيليا اللذين مُنيا بالهزيمة في هذه المرحلة، بعد فوز الأول على لنس 2-1.

وعوّض نيس تأخره بهدف سجله ارنود كاليموندو لمصلحة لنس (30) قبل أن يسجّل هدفين في الشوط الثاني عبر الغابوني ماريو ليمينا (63) والهولندي جاستن كلويفرت (79)، كانا كفيلين بمنح فريق المدرب كريستوف غالتييه فوزًا في غاية الأهمية كونه منحه مركز الوصافة.

وأصبح في رصيد نيس 33 نقطة متفوقًا على مرسيليا الثالث بفارق الأهداف الذي أفلت من خسارة مفاجئة على أرضه أمام رينس بتعادله 1-1 رغم أن الفرصة كانت سانحة أمامه للانفراد بالمركز الثاني.

سجّل هدف التقدم لرينس هيوجو ايكتيكي (75) في مباراة شهدت طرد لاعب رينس الإسباني أوسكار غارسيا في الدقيقة 90، قبل أن يحرز ديميتري باييت هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع. وبات رينس يحتل المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة.

موناكو يشعل المنافسة

وأشعل موناكو معركة المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية عقب فوزه المهم على حساب رين 2-1.

وفشل رين في إنهاء مرحلة الذهاب بالمركز الثالث أقلّه وتراجع إلى الرابع برصيد 31 نقطة، أما موناكو فعزّز موقعه حيث يحتل المركز السادس بـ29 نقطة.

وواصل ليون سقوطه الحرّ واكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه أمام متز الثامن عشر.

ويحتل ليون المركز 13 برصيد 24 نقطة مهدرًا فرصة حقيقية للبقاء على تماس مع المراكز العشرة الأوائل.