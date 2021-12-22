وفاة مفاجئة لحارس مرمى مصري بعد التدريب

وفاة حارس مرمى فريق «الرباط والأنوار» البورسعيدي أحمد أمين. (الإنترنت)

توفي، اليوم الأربعاء، حارس مرمى فريق «الرباط والأنوار» البورسعيدي، الذي ينشط في القسم الثالث بالدوري المصري، الشاب أحمد أمين؛ بسكتة قلبية عقب أدائه مران فريقه اليوم.

وفارق الحارس الحياة عقب تدريبات الفريق مساء اليوم الأربعاء، بعدما أُصيب بحالة إغماء، وفشلت كل المحاولات في إسعافه، حيث تم نقله إلى المستشفى.

- وفاة مدرب مصري إثر تسجيل فريقه لهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة

- الأهلي يسقط الزمالك بأرقامه بنتيجة مدوية في الدوري المصري

- الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه

وأعلن نادي «الرباط والأنوار» في وقت لاحق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الحارس البالغ من العمر 26 عامًا، على أن يتم تشييع الجنازة غدًا الخميس.

يذكر أن اللاعب أحمد أمين يلعب في مركز حراسة المرمى لفريق «الرباط والأنوار» البورسعيدي، حيث ينافس فريقه في المجموعة السابعة بالقسم الثالث ويعد من أندية بورسعيد التي صعدت عدة مواسم لدوري القسم الثاني، إلا أنه هبط للقسم الثالث من فترة وابتعد عن المنافسة على الصعود بسبب الأزمات المالية.