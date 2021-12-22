إصابة لاعبين بصفوف باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

مباراة سابقة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. (الإنترنت)

أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة مدافعه الدولي الألماني تيلو كيرير، ولاعب الوسط الكاميروني الأصل إيريك جونيور دينا إيبيمبي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال النادي الباريسي إنه تم عزل لاعب الوسط الآخر الأرجنتيني لياندرو باريديس «كإجراء احترازي»، قبل ساعات قليلة من مباراته ضد مضيفه لوريان في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، وإن اللاعبين يخضعان للبروتوكول الصحي المعتمد.

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وشارك اللاعبان الأحد في المباراة ضد فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة (3-صفر) في مسابقة الكأس المحلية، على غرار باريديس.

عدم تأجيل المباراة ضد لوريان

ولن تهدد هذه الإصابات إقامة مباراة اليوم ضد لوريان؛ حيث أنه وفقًا لأحدث بروتوكول طبي لرابطة الدوري فإنه لا يتم تأجيل مباراة لفريق لديه 20 لاعبًا على الأقل بينهم حارس مرمى.

وضمت لائحة باريس سان جيرمان للمباراة 22 لاعبًا بينهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وقطبا الدفاع القائد البرازيلي ماركينيوس والإسباني سيرخيو راموس.