برشلونة يحسم صفقة مهاجم فريق مانشستر سيتي

الإسباني فيران توريس مهاجم فريق مانشستر سيتي. (الإنترنت)

حسمت إدارة نادي برشلونة صفقة التعاقد مع الإسباني فيران توريس مهاجم فريق مانشستر سيتي، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين، وموافقة اللاعب على العودة من جديد إلى الدوري الإسباني.

وأكدت إذاعة راديو كتالونيا، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي مانشستر سيتي وافقوا على بيع عقد فيران توريس بصفة نهائية، على أن ينتقل إلى برشلونة بشكل رسمي مقابل نحو 55 مليون يورو بالمتغيرات، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويعتبر توريس من العناصر الأساسية في تشكيلة منتخب إسبانيا التي شاركت مؤخرًا في بطولتي كأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم، بالإضافة لكونه أحد عناصر هجوم السيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وانتقل توريس إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2020 قادمًا من فالنسيا مقابل نحو 28 مليون يورو، ليقرر المهاجم بعد عام ونصف العام العودة من جديد إلى بلاده إسبانيا لكن عبر بوابة برشلونة هذه المرة، علمًا بأن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون خلال ساعات، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إنجليزية وكتالونية مؤخرًا.