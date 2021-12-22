فوضى بعد 6 تأجيلات في دوري كرة القدم الأسترالية بسبب «كوفيد-19»

توقف كرة القدم في أستراليا. (إنترنت)

تسبب فيروس كورونا «كوفيد-19» في حالة من الفوضى في مسابقات كرة القدم في أستراليا، بعد تأجيل ست مواجهات، الأربعاء، في دوري الدرجة الأولى والكأس المحلية.

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى في بيان إن «مباراة ملبورن سيتي أمام برزبين رور في 27 ديسمبر تأجلت مع مواجهتي بيرث غلوري ضد سيدني إف.سي ومكآرثر إف.سي في الأسبوع الأول من يناير»، بحسب «رويترز».

وتأجلت مباراتا بيرث جلوري بعد أن قضى عاملون في النادي الأسبوع الماضي في الحجر الصحي في برزبين، بينما تعذر إقامة مواجهة ملبورن سيتي في الدوري في موعدها بعد إصابة ستة لاعبين بـ «كوفيد-19».

وقال سيتي في بيان «كل اللاعبين المصابين كانوا قد تلقوا اللقاح كاملاً وجميعهم في صحة جيدة»، كما تأجلت مباراة سيتي في كأس أستراليا أمام ولنغتون فينكس بسب تفشي كوفيد-19، بينما تأجلت مباراة جولد كوست نايتس أمام ملبورن فيكتوري بسبب مخالطة مصاب بالفيروس.

كما اضطر المنظمون إلى تأجيل مباراة برزبين رور ضد سيدني في الكأس بسبب حالة إصابة بالفيروس.