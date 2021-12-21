موتسيبي يؤكد إقامة كأس أمم أفريقيا في موعدها بالكاميرون

رئيس «كاف» باتريس موتسيبي. (الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اليوم الثلاثاء، أن كأس أمم أفريقيا المرتقبة بين 9 يناير و6 فبراير، ستقام في موعدها في الكاميرون، رغم الشائعات المتواصلة حيال تأجيل أو إلغاء للبطولة جراء جائحة كوفيد-19.

وأعلن موتسيبي من ياوندي لصحافيين بعد لقاء الرئيس الكاميروني بول بيا إنه «في التاسع من يناير، سأحضر لمشاهدة (المباراة) بين الكاميرون وبوركينا فاسو في افتتاح البطولة.

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تهديد الأندية الأوروبية

وأحاطت الشكوك بإقامة بطولة كأس أمم أفريقيا بسبب رفض الأندية الأوروبية التخلي عن لاعبيها الأفارقة، فضلًا عن الوضع الأمني المتوتر في الكاميرون، وتأخر إتمام بعض الاستعدادات.

ومن المفترض أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة بين 9 يناير و6 فبراير من العام 2022.