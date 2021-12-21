إصابة إنسيني قائد «نابولي» بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 06:48 مساء
لورينتسو إنسيني. (الإنترنت)

أعلن نادي «نابولي» المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة قائده لورينتسو إنسيني بفيروس «كورونا المستجد».

وقال النادي في بيان: «سيخضع اللاعب للعزل الذاتي في منزله. أجرى النادي، بناء على توصيات السلطات الصحية المحلية، اختبارات ومسحات لباقي التشكيلة وستظهر النتائج في وقت لاحق اليوم».

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ولعب الدولي الإيطالي دورًّا محوريًّا في منافسة «نابولي» على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في 15 مباراة بالدوري وساعد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على الصعود للمركز الثاني متأخرًا بأربع نقاط عن «إنتر ميلان» المتصدر.

وسيغيب إنسيني عن مباراة «نابولي» على ملعبه مع «سبيتسيا» المهدد بالهبوط، يوم الأربعاء، في آخر مباراة للفريق قبل العطلة الشتوية لمدة أسبوعين.

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