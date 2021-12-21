إبراهيموفيتش يغيب عن «ميلان» ضد «إمبولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 05:56 مساء
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. (الإنترنت)

قال ستيفانو بيولي مدرب «ميلان»، اليوم الثلاثاء، إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش هو أحدث المنضمين لقائمة المصابين في الفريق مع سعيه إلى العودة لطريق الانتصارات أمام «إمبولي» قبل العطلة الشتوية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفقد «ميلان» لاعبين مهمين مثل سيمون كير وأنتي ريبيتش وأوليفييه جيرو ورفائيل لياو ودافيدي كالابريا؛ بسبب الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة، وتزامنت الغيابات مع تراجع مستوى الفريق.

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وأبلغ بيولي في مؤتمر صحفي: «إبراهيموفيتش لن يكون موجودًا بسبب حمل زائد على ركبته».

وقال بيولي: «كان عدد الإصابات العضلية في نوفمبر مرتفعًا جدًّا، ويمكنك على المدى الطويل دفع ثمن ذلك.. نحن نتغلب على المشكلة وسنتجاوزها بعد عطلة الشتاء».

 

مهمة محفوفة بالمخاطر
حصد «ميلان» نقطة واحدة من مبارياته الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات. وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري بعد هزيمته 1-صفر أمام «نابولي»، بفارق أربع نقاط عن «إنتر «ميلان المتصدر قبل أن يزور «إمبولي» غدًا الأربعاء.

وبدأ «ميلان» الموسم بقوة ولم يخسر في أول 12 مباراة بالدوري، لكنه حقق انتصارين فقط في آخر سبع مباريات.

ويواجه مهمة محفوفة بالمخاطر أمام «إمبولي» صاحب المركز التاسع، الذي كان مفاجأة الموسم حتى الآن بعد ترقيه من الدرجة الثانية، ولم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة.

العودة إلى المسار الصحيح
وقال بيولي: «عندما لا تأتي النتائج، من الصواب أن تكون أقل هدوءًا، ولكن أكثر تصميمًا.. نريد العودة إلى المسار الصحيح بعد الخسارة على أرضنا».

وأضاف: «ميلان لعب مباراة جيدة ضد نابولي، لكننا نرتكب بعض الأخطاء التي لا يمكن تحملها إذا كنا نرغب في الحصول على نتيجة، لذلك من الواضح أننا بحاجة لبذل مزيد الجهد. نحن بحاجة إلى مزيد الجودة».

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