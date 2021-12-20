الاتحاد الإنجليزي يعدل في لائحة الكأس بسبب مؤجلات الدوري

كأس الاتحاد الإنجليزي. (الإنترنت)

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء مباريات الإعادة في الدورين الثالث والرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، للتخفيف من الأزمة التي تعانيها الأندية التي أُصيب نجومها بفيروس «كورونا»، وتسبب ذلك في تأجيل مبارياتها.

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وأتى قرار الاتحاد الإنجليزي، اليوم الإثنين، تزامنًا مع قرار أندية «البريميرليغ» بمواصلة خوض المباريات وعدم التوقف خلال فترة الأعياد المقبلة.

وبالتالي في حال انتهت أي مباراة بالتعادل في الدور الثالث أو الرابع من كأس الاتحاد، فستتجه المباراة إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح، لفتح المجال أمام تسكين المباريات المؤجلة في مواعيد أخرى، على أن يتم العودة لنظام الإعادة عند التعادل بداية من موسم (2022- 2023).

ويأتي ذلك بعدما تسبب تفشي فيروس «كورونا» في بعض أندية «البريميرليغ»، إلى تأجيل ست مباريات خلال الأسبوع الماضي من المسابقة.

يذكر أن «ليستر سيتي» هو حامل لقب كأس الاتحاد، وذلك بعد تغلبه في نهائي الموسم الماضي على «تشيلسي» بهدف دون رد.