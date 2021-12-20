رسميا.. استبعاد «توتنهام» من دوري «المؤتمر الأوروبي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 05:32 مساء
فريق توتنهام. (الإنترنت)

ودَّع فريق «توتنهام»، دوري «المؤتمر الأوروبي» لكرة القدم بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي (يويفا) اليوم الإثنين بخسارة النادي الإنجليزي مباراته الأخيرة في المجموعة أمام «استاد رين» بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي «كوفيد-19» في صفوف «توتنهام».

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر الجاري، لكنها أُلغيت بسبب وجود 13 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» في «توتنهام» بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

- تأجيل مباراة توتنهام بدوري المؤتمر الأوروبي
- تأجيل مباراة ليستر وتوتنهام بسبب «كورونا»
- كونتي يتحدث عن صعوبة معركة «توتنهام» ضد فيروس «كورونا»

وسيتم اعتبار رين» فائزًا (3-صفر) ليحتل «توتنهام» المركز الثالث في المجموعة، ما يعني أنه خارج البطولة.

توتنهام ثالثا
وكان «توتنهام» يتنافس مع «فيتيس أرنهيم» لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة لخوض الدور الفاصل، لكنه سيبقى ثالثًا بسبع نقاط بعد هذه الهزيمة، بينما سيتقدم «رين» بصفته متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وكانت المباراة أُلغيت قبل يوم واحد من انطلاقها بعد أن قال أنطونيو كونتي مدرب «توتنهام» إن ثمانية لاعبين وخمسة من الطاقم المعاون أُصيبوا بـ«كورونا».

وانتقد رين» قرار «توتنهام» حينها قائلًا إن الفريق الإنجليزي اتخذه منفردًا، وإنه يحتفظ بحقه في الطعن أمام الـ«يويفا».

وأُلغيت ثلاث مباريات لـ«توتنهام» في كل المسابقات بسبب تفشي «كوفيد-19»، ولعب مباراته الأولى منذ الخامس من ديسمبر يوم الأحد حين تعادل 2-2 مع «ليفربول» في الدوري الممتاز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
هيئة الأدوية الأوروبية تجتمع لبحث ترخيص لقاح «نوفافاكس»
دولى
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
732 ألف شخص حضروا مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في السعودية
ثقافة وفن
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره
رياضة عالمية
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: إلغاء تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى ...
ليبيا
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
جريدة: كل الاحتمالات تقود إلى العنف في ليبيا
ليبيا
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟