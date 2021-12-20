رسميا.. استبعاد «توتنهام» من دوري «المؤتمر الأوروبي»

فريق توتنهام. (الإنترنت)

ودَّع فريق «توتنهام»، دوري «المؤتمر الأوروبي» لكرة القدم بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي (يويفا) اليوم الإثنين بخسارة النادي الإنجليزي مباراته الأخيرة في المجموعة أمام «استاد رين» بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي «كوفيد-19» في صفوف «توتنهام».

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر الجاري، لكنها أُلغيت بسبب وجود 13 حالة إصابة بـ«كوفيد-19» في «توتنهام» بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

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وسيتم اعتبار رين» فائزًا (3-صفر) ليحتل «توتنهام» المركز الثالث في المجموعة، ما يعني أنه خارج البطولة.

توتنهام ثالثا

وكان «توتنهام» يتنافس مع «فيتيس أرنهيم» لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السابعة لخوض الدور الفاصل، لكنه سيبقى ثالثًا بسبع نقاط بعد هذه الهزيمة، بينما سيتقدم «رين» بصفته متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

وكانت المباراة أُلغيت قبل يوم واحد من انطلاقها بعد أن قال أنطونيو كونتي مدرب «توتنهام» إن ثمانية لاعبين وخمسة من الطاقم المعاون أُصيبوا بـ«كورونا».

وانتقد رين» قرار «توتنهام» حينها قائلًا إن الفريق الإنجليزي اتخذه منفردًا، وإنه يحتفظ بحقه في الطعن أمام الـ«يويفا».

وأُلغيت ثلاث مباريات لـ«توتنهام» في كل المسابقات بسبب تفشي «كوفيد-19»، ولعب مباراته الأولى منذ الخامس من ديسمبر يوم الأحد حين تعادل 2-2 مع «ليفربول» في الدوري الممتاز.