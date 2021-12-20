محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 05:06 مساء
نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح. (الإنترنت)

أعلنت جريدة «ميرور» البريطانية، اليوم الإثنين، فوز جناح فريق «ليفربول» الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن العام 2021.

واحتل محمد صلاح المركز الأول في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية قبل إعلان النتيجة.

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يذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 15 هدفًا وبفارق 5 أهداف عن زميله في «ليفربول»، دييغو غوتا.

وجاءت قائمة أفضل اللاعبين في إنجلترا العام 2021 كالتالي:
1 - محمد صلاح (ليفربول).

2- ديكلان رايس (ويست هام).

3- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

4- فيل فودين (مانشستر سيتي).

5- إدوارد ميندي (تشيلسي).

6- ماسون ماونت (تشيلسي).

7- روبن دياز (مانشستر سيتي).

8- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

9- جورجينيو (تشيلسي).

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