إيتو يستقبل رئيس «كاف» وسط اجتماعات 48 ساعة قبل حسم مصير كأس الأمم الأفريقية (صور)

إيتو يستقبل موتسبي. (إنترنت)

استقبل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صموئيل إيتو، رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف» باتريس موتسبي، لدى وصوله إلي العاصمة الكاميرونية، ياوندي، في زيارة قصيرة تستغرق 48 ساعة.

ومن المقرر أن تشهد تلك الزيارة محاولة بحث تأجيل كأس الأمم الأفريقية مع السلطات الكاميرونية، بعد رفض المكتب التنفيذي، أمس الأحد، تأجيل أو إلغاء البطولة، بعد سلسلة خلافات خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، ويتمسك إيتو بإقامة البطولة في موعدها رافضًا فكرة تأجيلها لأي سبب من الأسباب، بحسب موقع «يلاكورة».

من جانبه قال باتريس موتسبي فور وصوله للكاميرون: «سنحدد موقف كأس الأمم الأفريقية، وسنعلن لاحقًا قرارات قوية بعد اجتماع يومي الإثنين والثلاثاء، مع السلطات المختصة بالكاميرون، ومع رئيس الجمهورية بول بيا».

وأضاف: «نتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام، وأن الدولة جاهزة تمامًا للاستضافة، لدينا التزام تجاه شعب الكاميرون وأفريقيا ولكننا إيجابيون، سنقدم للإعلام كافة التفاصيل غدًا الثلاثاء، ولكننا نريد أن نعطي العالم صورة جيدة عن الكاميرون وأفريقيا».

إيتو يستقبل موتسبي. (إنترنت)

إيتو يستقبل موتسبي. (إنترنت)

إيتو يستقبل موتسبي. (إنترنت)