نادي قطر يفسخ عقد الجزائري بلايلي بعد تسجيله هدف إقصاء «العنابي» من كأس العرب

يوسف بلايلي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي قطر القطري تخليه بالتراضي عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر «العنابي» المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم.

وكتب نادي قطر في موقعه الرسمي: «اتفقت إدارة نادي قطر الرياضي مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي، وتمت الإجراءات بعد مشاورات بين اللاعب والنادي، وتمنت إدارة النادي كل التوفيق والنجاح للاعب في مشواره المقبل»، بحسب ما نقله موقع «يورو نيوز».

وكان بلايلي قد سجل هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر الأربعاء على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع على استاد الثمامة، متابعًا ركلة جزاء صدّها له الحارس، قبل أن يفوز منتخب بلاده «الخضر» بكأس البطولة عبر الفوز على تونس في النهائي بهدفين نظيفين.

وخطف بلايلي (29 عامًا) الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين، يتقدمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وفي مباراة قطر، اختير بلايلي أفضل لاعب في المباراة، كما أنه سجل هدفًا في ربع النهائي من نحو أربعين مترًا في مرمى المغرب.

ويحظى منتخب الجزائر باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته إلى بلاده، اليوم الإثنين، بعد تتويجه بأول كأس للعرب.