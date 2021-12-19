ريال مدريد يعلن تحدي «كورونا» أمام قادش في «الليغا»

بنزيما في تدريبات ريال مدريد. (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف «ريال مدريد» على ملعبه نظيره «قادش»، اليوم الأحد، في مباراة تجمع بينهما ضمن مواجهات الجولة 18 من منافسات الدوري الإسباني «الليغا»، ويتصدر «ريال مدريد» جدول ترتيب «الليغا»، برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف «إشبيلية»، المتبقي له مباراة مع «برشلونة.»

فيما يقبع «قادش» في المركز 18 برصيد 13 نقطة، ويسعى إلى الخروج بأي نتيجة إيجابية سواء التعادل أو الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط، ويعيش «ريال مدريد» حالة رائعة بعد سلسلة من الانتصارات المحلية والأوروبية، وضعته على رأس صدارة الدوري الإسباني، وكذلك تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر.

وبات التشكيل المتوقع لـ«ريال مدريد» صعب جدًّا في الوقت الراهن، في ظل إصابة 8 لاعبين بـ«كورونا»، حيث إن المُعلن إصابتهم بـ«كورونا» هم: لوكا مودريتش، مارسيلو، كريم بنزيما، رودريغو، غاريث بيل، ماركو أسينسيو، أندري ليونين، ديفيد ألابا.

من جانبه، قال مدرب «ريال مدريد»، كارلو أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: «كل اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في حالة جيدة، هذا هو الشيء المهم، بنزيما في حالة جيدة جدًّا، صحيح أنه تدرب بمفرده في الأيام الماضية، ولكنه مستعد للقاء وهو جاهز، لم نفكر أبدًا في تأجيل المباراة لأن لدينا فريقًا جيدًا وجاهزًا للعب. علينا التعايش مع الفيروس».