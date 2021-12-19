توتنهام يستضيف ليفربول في «البريميرليغ» وسط شكوك

مباراة بين ليفربول وتوتنهام. (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق «ليفربول» ضيفًا ثقيلًا على منافسه «توتنهام»، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل «ليفربول» المركز الثاني في ترتيب «البريميرليغ» برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الـ«سيتي»، بينما يحتل «توتنهام» المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة «توتنهام» ضد «ليفربول»، بسبب ضرب فيروس «كورونا» عددًا من لاعبي «السبيرز»، وتأجيل عدد من المباريات الأخرى بالدوري الإنجليزي، ويخوض «ليفربول» مباراة «توتنهام» باحثًا عن استمرار الانتصارات للانقضاض على صدارة الدوري الإنجليزي، في انتظار تعثر «مانشستر سيتي.»

ويتصدر محمد صلاح قبل مباراة، اليوم الأحد، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفًا، وبفارق 6 أهداف عن الوصيف جيمي فاردي، ويستهدف «توتنهام» حصد نقاط المباراة الثلاث، رغم النقص العددي في صفوفه، بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا» خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعديل ترتيبه في الدوري الإنجليزي.