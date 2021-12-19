قوات الأمن الفرنسية تعتقل مشاغبين أثناء احتفال الجزائر بكأس العرب

جماهير الجزائر في باريس. (إنترنت)

ألقت قوات الأمن الفرنسية، القبض على 25 شخصًا في شارع الشانزليزيه بباريس، بسبب أعمال شغب وقعت خلال احتفال مشجعين جزائريين، بفوز منتخبهم ببطولة كأس العرب.

وأوضحت شرطة باريس، عبر حسابها على «تويتر»، أنه بالإضافة إلى القبض على المشاغبين، تم فرض 378 غرامة، و45 مخالفة سير، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وكانت الشرطة أكدت في وقت سابق عبر الشبكات الاجتماعية حظر التجمعات في شارع الشانزليزيه، لتجنب وقوع أعمال شغب، وبدأت احتفالات المشجعين الجزائريين في حي باربيس شمال شرق باريس، حيث يعيش غالبية السكان أصحاب الأصول المغاربية.