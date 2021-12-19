ميلان يخوض آخر مباراة في 2021 على ملعب «سان سيرو» أمام نابولي.. الأحد

مباراة ميلان ونابولي. (أرشيفية : الإنترنت)

يستقبل ملعب «سان سيرو»، اليوم الأحد، قمة «ميلان» و«نابولي»، ضمن منافسات الجولة 18 من منافسات الدوري الإيطالي، ويطمح «ميلان» في مواصلة مشواره نحو المنافسة بقوة على حصد لقب «الكالتشيو» في الموسم الحالي، فيما يسعى «نابولي» لخطف أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتسعي كتيبة «ميلان» للفوز من أجل الاقتراب من الصدارة بعد أن فقدها لغريمه «إنتر ميلان» في المباريات الأخيرة، حيث يحتل الـ«ميلان» المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل «إنتر» المركز الأول برصيد 43 نقطة.

ويأمل «نابولي» تحقيق الفوز بحثًا عن العودة إلى الطريق الصحيح، مثلما كان الحال في بداية الموسم، قبل أن يتعرض لهزة كبيرة في النتائج، مما دفعه إلى التراجع للمركز الرابع برصيد 36 نقطة.

وستشهد قمة «ميلان» ضد «نابولي»، عدة غيابات مثل رافاييل لياو من جانب «ميلان»، وأوسيمين، كوليبالي وإنسيني من صفوف «نابولي»، ومن المقرر أن تكون المباراة هي الأخيرة لـ«ميلان» على أرضية «سان سيرو» في العام 2021، خصوصًا أن المباراة الأخيرة للفريق في العام ستكون أمام «إمبولي» بعيدًا عن ميلانو.