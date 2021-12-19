استقبال رسمي وشعبي لمنتخب الجزائر.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:33 مساء
تتويج الجزائر بكأس العرب. (إنترنت)

يحظى منتخب الجزائر لكرة القدم باستقبال رسمي وشعبي لدى عودته إلى بلاده، غدًا الإثنين، بعد تتويجه بكأس العرب، بعدما فاز في المباراة النهائية على نظيره التونسي بثنائية نظيفة بعد وقت إضافي، أمس السبت، في قطر.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، إن «المنتخب الوطني يحل غدًا الإثنين ظهرًا بالجزائر العاصمة، وسيلقى استقبالًا شعبيًّا ورسميًّا ممثلًا في شخص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»، بحسب «رويترز».

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وكان الرئيس الجزائري وكبار مسؤولي البلاد قدموا التهنئة للمنتخب بعد التتويج أمس، بينما احتفلت الجماهير بهذا الإنجاز في مناطق شتى من البلاد رغم برودة الطقس.

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