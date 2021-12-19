39 مباراة دولية دون هزيمة في مشوار اقتناص الجزائر لأول لقب عربي

تتويج الجزائر بكأس العرب. (إنترنت)

تُوِّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب، أمس السبت، بعد الفوز المستحق على تونس (2-0)، في الأشواط الإضافية، ضمن منافسات المباراة النهائية، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضطر المنتخبان للعب شوطين إضافيين لحسم الفائز باللقب، وبفوز «الخضر» يكون حافظ المنتخب الجزائري على سجل اللعب الدولي لـ39 مباراة دون هزيمة.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن المنتخب الجزائري من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 99، عبر تصويبة قوية من أمير سعيود من خارج منطقة الجزاء، ثم أضاف ياسين براهيمي الهدف الثاني للمنتخب الجزائري، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتوج فيها المنتخب الجزائري بلقب البطولة، فيما توج المنتخب التونسي باللقب من قبل في نسخة 1963، وفيما يلي مشوار تتويج الجزائر بلقب كأس العرب لكرة القدم.

دور المجموعات:

- في أول ديسمبر: فازت 4-0 على السودان، بفضل ثنائية بغداد بونجاح، وهدف من جمال بلعمري، وآخر من هلال سوداني في استاد أحمد بن علي.

- في 4 ديسمبر: فازت 2-0 على لبنان، بفضل هدفي ياسين براهيمي، والطيب مزياني، في استاد الجنوب.

- في 7 ديسمبر: تعادلت 1-1 مع مصر، بهدف محمد توغاي في استاد الجنوب.

احتلت المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق سجل اللعب النظيف فقط خلف مصر.

دور الثمانية:

- في 11 ديسمبر: فازت 5-3 بركلات الترجيح على المغرب، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ثم الإضافي، وسجلت حينها بواسطة براهيمي وبلايلي في استاد الثمامة.

قبل النهائي:

- في 15 ديسمبر: فازت 2-1 على قطر، بفضل هدف من جمال بلعمري، وآخر قاتل من بلايلي في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع في إستاد الثمامة.