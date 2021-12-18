الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 07:55 مساء
االاعب الجزائري أمير سعيود يحتفل بهدفه في شباك تونس. (الإنترنت)

توّج المنتخب الجزائري المشارك بتشكيلة رديفة بلقب كأس العرب لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، السبت، بفوزه على تونس 2-صفر في مباراة شهدت اللجوء إلى شوطين إضافيين على استاد «البيت المونديالي» في منطقة الخور على أطراف العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل هدفي الجزائر لاعب «الصفاقسي» التونسي السابق البديل أمير سعيود (99) وياسين إبراهيمي (120+5)، أمام مدرجات غصّت بأكثر من 60 ألف متفرج، بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي سبق أن شاهد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي حسمتها قطر لصالحها أمام مصر بركلات الترجيح، وفق «فرانس برس».

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