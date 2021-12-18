منتخب مصر يعلن تشكيله لمواجهة قطر في مباراة المركز الثالث بمونديال العرب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 11:04 صباحا
مباراة منتخب مصر وتونس. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب «مونديال العرب» المقامة حاليًا بقطر.

ويضم تشكيل «الفراعنة» في المباراة المقرر انطلاقها في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، كلاً من محمد الشناوي وعمر كمال ومحمد عبدالمنعم ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدي فتحي ومهند لاشين وأحمد سيد زيزو وأحمد رفعت ومحمد شريف.

أما قائمة البدلاء فتضم محمد صبحي ومحمود جاد وأحمد ياسين ومروان داوود ومصطفى فتحي ومروان حمدي وأحمد حجازي وأكرم توفيق وأسامة فيصل وحسين فيصل ومحمد مجدي أفشة بينما خرج من القائمة أيمن أشرف.

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