محمد بن سليم رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات

الإماراتي محمد بن سُليّم، الجمعة، رئيسًا للاتحاد الدولي للسيارات. (الإنترنت)

انتُخب الإماراتي محمد بن سُليّم، الجمعة، رئيسًا للاتحاد الدولي للسيارات «فيا» خلفًا للفرنسي جان تود الذي شغل منصبه منذ العام 2009.

ونال بطل الشرق الأوسط للراليات السابق 61.62% من أصوات الناخبين، فيما نال منافسه الوحيد البريطاني غراهم ستوكر 36.62%.

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وانتخب الأعضاء المصوتون، البالغ عددهم 198 (245 إجمالًا لكن بعضهم لا يملكون حق التصويت)، بن سُليّم للأعوام الأربعة المقبلة، في باريس حيث يقع مقر «فيا».