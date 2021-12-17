تعرف على نتائج قرعة دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسبانيا. (الإنترنت)

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس ملك إسبانيا، وأسفرت عن مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة.

ويلعب برشلونة «حامل اللقب» ضد ليناريس ديبورتيفو، بينما سيلتقي ريال مدريد ضد ألكويانو، أما أتلتيكو مدريد سيلعب ضد رايو ماخاداوندا، وأتلتيك بلباو ضد أتلتيكو مانخا.

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وفي باقي المواجهات يلعب أتلتيكو بالاريس ضد سيلتا فيغو، وبلد الوليد ضد بيتيس، وألميريا ضد إلشي، وميرانديس ضد رايو فايكانو، وقرطاجنة ضد فالنسيا.

كما سيلعب سبورتنغ خيخون ضد فياريال، وإيبار ضد مايوركا، وفوينلابرادا ضد قادش، وليغانيس ضد ريال سوسيداد، وجيرونا ضد أوساسونا، وسرقسطة ضد إشبيلية وبونفرادينا ضد إسبانيول.