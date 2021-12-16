ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد في آخر مباريات العام

سجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في الدوري الالماني في عام 2021. (ا ف ب)

سيكون النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد عندما يخوض فريقه بايرن ميونيخ، الجمعة، ختام مبارياته للعام 2021 ضد فولفسبورغ الجريح، في افتتاح منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويصل العملاق البافاري إلى ختام مثالي للعام بعد فوزه بمبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، بينها على وصيفه بروسيا دورتموند في الدوري وبرشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا ليختتم المجموعة بالعلامة الكاملة في الصدارة.

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وكان بايرن، متصدر الدوري بفارق ست نقاط عن بروسيا دورتموند الثاني، اكتسح شتوتغارت 5-صفر في عقر داره الثلاثاء في المرحلة السابقة بثلاثية سيرغ غنابري وثنائية لليفاندوفسكي ليرفع الأخير رصيده الى 42 هدفًا في البوندسليغا خلال العام 2021، معادلًا الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب في الدوري الألماني المسجل باسم المدفعجي الراحل أسطورة بايرن، غيرد مولر العام 1972.

ليفاندوفسكي سيحاول استغلال الفورمة السيئة لفولفسبورغ

ونظرًا لتاريخ ليفاندوفسكي ضد فولفسبورغ، تبدو آماله كبيرة في تحطيم هذا الرقم، إذ سجل 23 هدفًا في 15 مباراة ضده، وهو الرصيد الأعلى له ضد فريق واحد في الدوري الألماني. من بين تلك الأهداف، الخماسية التاريخية التي سجلها في غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز 5-1 في سبتمبر 2015.

وبعيدًا عن التاريخ، سيحاول ليفاندوفسكي أيضًا الاستفادة من الفورمة السيئة الراهنة لفولفسبورغ الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليتراجع إلى المركز الحادي عشر.

بعد أن عين فلوريان كوهفيلدت خلفًا للمدرب الهولندي المقال مارك فان بوميل في أواخر أكتوبر، فاز فولفسبورغ بمبارياته الثلاث الأولى قبل أن يتراجع أداؤه ويجد الرجل الألماني نفسه تحت الضغط، لاسيما بعد الخسارة الأخيرة 3-2 على أرضه ضد كولن الثلاثاء.

ويدخل بايرن المواجهة بعد أن أوقعته قرعة دور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا ضد سالزبورغ النمساوي، علمًا بأنه كان على الموعد مع مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني لولا إعادة القرعة لخطأ تقني.

إحصاءات

- خمسة انتصارات لفولفسبورغ في 55 مباراة ضد بايرن مقابل 44 انتصارًا للأخير و6 تعادلات، سجل خلالها بايرن 146 هدفًا مقابل 55 لفولفسبورغ.

- ستة أعوام منذ آخر فوز لفولفسبورغ على بايرن في جميع المسابقات، منذ تفوقه عليه بركلات الترجيح ليحرز لقب الكأس السوبر الألمانية في 2015.

- 33 هو عدد المباريات التي خاضها ليفاندوفسكي في الدوري في العام 2021 وسجل خلالها 42 هدفًا، فيما حقق مولر هذا الرقم في 34 مباراة في 1972.