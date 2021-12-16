الاتحاد الدولي للتنس يختار ديوكوفيتش وبارتي الأفضل في 2021

نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا. (الإنترنت)

أعلن الاتحاد الدولي للتنس، اليوم الخميس، تتويج نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميًّا بجائزة «بطل العالم 2021» للمرة السابعة في تاريخه وهو رقم قياسي، بينما نالت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميًّا على السيدات الجائزة للمرة الثانية.

وأنهى ديوكوفيتش العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة السابعة وهو رقم قياسي. وفاز اللاعب الصربي بجوائز «أستراليا المفتوحة» و«فرنسا المفتوحة» و«ويمبلدون»، بينما أخفق في نيل الميدالية الذهبية الأولمبية، وكذلك في الفوز بـ«أميركا المفتوحة» في سعيه لحصد جميع الألقاب الكبرى في عام ميلادي واحد.

- بطولة أستراليا للتنس تجهل موقف «ديوكوفيتش» من التطعيم

- لقب سادس قياسي لديوكوفيتش في رحلة ثأره بباريس

- إيقاف 6 لاعبين تنس مغاربة لفترات طويلة بتهمة «الفساد»

وكان ديوكوفيتش يتساوى مع الأسطورة الأميركي بيت سامبراس في عدد مرات الفوز بجائزة الاتحاد الدولي للتنس برصيد ستة ألقاب لكل منهما.

ديوكوفيتش يشعر بالسعادة

وانطلقت النسخة الأولى من هذه الجائزة في 1978. وكانت بارتي، التي فازت بأول ألقابها في «ويمبلدون» هذا العام، إضافة إلى برونزية أولمبياد طوكيو في الزوجي المختلط، نالت هذه الجائزة في 2019.

وقال ديوكوفيتش: «أشعر بالفخر الكبير للتتويج بهذه الجائزة للمرة السابعة بعد هذا العام الرائع لي ولفريقي المعاون وأسرتي.. السعادة لا تسعني بالنتائج التي حققتها وأيضًا بفرصة تمثيل الفريق الوطني الصربي».

ويتساوى ديوكوفيتش مع رفائيل نادال وروجر فيدرر برصيد 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى، ويمكنه الانفراد بالرقم القياسي إذا فاز ببطولة «أستراليا المفتوحة» الشهر المقبل، وهي بطولة فاز بلقبها تسع مرات وهو رقم قياسي.

أول ثنائي كرواتي في التاريخ يحصل على جائزة الاتحاد الدولي للتنس

وفاز الثنائي الكرواتي نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش بجائزة أفضل زوجي للرجال بعد الفوز بتسعة ألقاب هذا الموسم، بينما فاز الثنائي باربورا كريتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بجائزة أفضل زوجي سيدات للمرة الثانية.

وقال بافيتش: «كان عامًا رائعًا.. ويمبلدون والألعاب الأولمبية وتسعة ألقاب وصدارة التصنيف في الزوجي، والآن أول ثنائي كرواتي في التاريخ يحصل على جائزة الاتحاد الدولي للتنس».