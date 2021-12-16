«ساليرنيتانا» مهدد بالاستبعاد من الدوري الإيطالي.. من يشتري النادي؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 ديسمبر 2021, 06:07 مساء
جماهير نادي «ساليرنيتانا» المهدد بالإقصاء من الدوري الإيطالي لعدم وجود عروض شراء مقبولة عقب الإجبار على بيعه. (الإنترنت)

أصبح «ساليرنيتانا» أمام خطر الاستبعاد من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لعدم وجود عروض شراء مقبولة عقب الإجبار على بيع النادي.

وكان النادي مملوكًا في الأساس لكلاوديو لوتيتو رئيس «لاتسيو»، وقال الاتحاد الإيطالي للعبة في بداية الموسم إن «ساليرنيتانا»، الصاعد لدوري الأضواء لأول مرة خلال 23 عامًا، يجب أن يغير طريقة إدارته لخرق قواعد الملكية.

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وتحظر القواعد على الأفراد امتلاك أكثر من نادٍ في نفس الدرجة من الدوري، وتم تسليم «ساليرنيتانا» إلى لجنة كلفت إيجاد مشترٍ قبل نهاية العام.

عدم قبول أي عرض
لكن اللجنة أعلنت، اليوم الخميس، عدم قبول أي من العروض لأنها لم تفِ بالمتطلبات أو بالسعر أو باستقلالية أصحاب العروض أو لنقص الضمانات المالية.

وأبلغت الاتحاد الإيطالي بقلة العروض المناسبة، وتتطلع اللجنة لتمديد فترة البيع للبقاء في المسابقة.

ويتذيل «ساليرنيتانا» جدول الترتيب قبل مواجهة حامل اللقب «إنتر ميلان»، غدًا الجمعة، إذ حقق انتصارين فقط في 17 مباراة هذا الموسم.

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