توخيل يتعاطف مع أوباميانغ بعد تجريده من شارة قيادة «آرسنال»

أوباميانغ . (الإنترنت)

قال توماس توخيل، مدرب «تشيلسي» المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنه متعاطف مع بيير-إيمريك أوباميانغ عقب تجريده من شارة قيادة «آرسنال»، وإنه سيتواصل مع لاعبه السابق عندما يحين الوقت.

وسُحبت شارة القيادة من أوباميانغ (32 عامًا)، أمس الثلاثاء، بعد مخالفة انضباطية، وقال مدربه ميكل أرتيتا، إنه لن يضمه للفريق الذي سيواجه «وست هام» في وقت لاحق اليوم.

ودرب توخيل أوباميانغ في «بروسيا دورتموند» لمدة موسمين، في أفضل فترات المهاجم الغابوني عندما سجل حينها 79 هدفًا.

وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل استضافة «إيفرتون» غدًا الخميس: «سأتواصل معه في وقت ما لمحاولة مساعدته لكنني لا أريد أيضًا أن أزعجه. أعتقد أنه كان لاعبًا مهمًّا للغاية بالنسبة لي، كانت لدينا علاقة وثيقة للغاية».

وأوضح: «عندما نلتقي لا يزال لطيفًا للغاية، لا يسعني سوى قول أفضل الأشياء عن أوباميانغ كلاعب وشخص. أشعر بالأسف من أجله لأنه في مشكلة، ليس هذا المكان الذي يجب أن يكون فيه أصحاب الكفاءة والشخصية التي يتمتع بها».

وأشار: «لكنني لا أعلم ماذا يجري في ناديه الآن. أريد أيضًا إظهار احترامي بعدم مشاركتي في الحكم على ما هو صواب أو خطأ في الأمر».

وذكر توخيل أن نغولو كانتي سيعود إلى مقاعد البدلاء وكذلك سيدخل تريفوه تشالوباه التشكيلة، ويغيب فقط ماتيو كوفاتشيتش المصاب بـ«كوفيد-19» وبن تشيلويل الذي يعاني إصابة في ركبته عن الفريق.

وبعد بداية قوية للموسم تراجع «تشيلسي» في الأسابيع الأخيرة ليفقد صدارة ترتيب الدوري، ويتراجع للمركز الثالث ولم يحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات.