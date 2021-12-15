تونس تقصي مصر من كأس العرب بـ «النيران الصديقة»

المنتخب التونسي يقتنص هدفا ثمينا يحجز به مقعدا في نهائي بطولة كأس العرب 2021 بفوزه على المنتخب المصري. (الإنترنت)

نجح المنتخب التونسي، في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على نظيره المصري بهدف دون رد، اليوم الأربعاء على استاد 974 المونديالي في منطقة راس بوعبود في ضواحي العاصمة القطرية الدوحة.

وسجّل السولية عن طريق الخطأ برأسه هدف المباراة الوحيد إثر ركلة حرة في الدقيقة (90+5) لمصلحة تونس حاملة لقب النسخة الأولى في 1963.

بهذه النتيجة يضرب المنتخب التونسي موعداً مع الفائز من مباراة قطر بطلة آسيا والجزائر بطلة أفريقيا التي تقام لاحقاً على استاد الثمامة.

وستلعب تونس في النهائي ضد الفائز من مباراة قطر صاحبة الأرض أو الجزائر يوم السبت، حيث ينال الفائز باللقب خمسة ملايين دولار.