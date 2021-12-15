سيدتان سعوديتان ستنافسان في «رالي دكار» لأول مرة في التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 05:43 مساء
السائقة السعودية مشاعل العبيدان. (الإنترنت)

قال الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، اليوم الأربعاء، إن مشاعل العبيدان ودانيا عقيل ستصبحان أول سائقتين من السعودية تشاركان في «رالي دكار» الشهر المقبل.

ويبلغ طول النسخة 44 من «رالي القدرة» في السعودية أكثر من 8300 كيلومتر مع مسار يمر عبر الصحارى والجبال، وسيقود الثنائي مسافة تصل إلى 600 متر يوميًّا.

ولم يكن مسموحًا للسيدات بقيادة السيارات في السعودية، حتى تم رفع الحظر في 2018.

وقالت العبيدان (33 عامًا): «المشاركة في هذا السباق الشهير في السعودية حلم تحقق. أفعل ما أحب وأتلقى دعمًا كبيرًا من الناس الذين يقولون إن ما أفعله يلهم الكثيرين».

وأضافت: «عندما حققت المركز السابع في الجولة الأصعب من سلسلة كأس العالم للراليات الصحراوية ضد منافسين يشاركون في السباقات منذ أكثر من 15 عامًا أدركت أنه يمكنني فعل ذلك».

وأمضت عقيل (33 عامًا) العام الماضي في التعافي من كسر في العمود الفقري وكسور متعددة بعد حادث تصادم في مضمار البحرين، لكن ذلك لم يمنعها من المنافسات، حيث فازت بلقب الترتيب العام في جولات كأس العالم للراليات الصحراوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. دارنس 0 - 1 الأهلي بنغازي (هيثم الجويني يسجل)
رياضة محلية
ريال مدريد يعلن إصابة مارسيلو ومودريتش بـ«كورونا» بعد حالتي السلة
رياضة عالمية
مشاكل القلب والجهاز التنفسي تجبر الأرجنتيني أغويرو على الاعتزال نهائيا
رياضة عالمية
هل ترتبط الأعاصير الكارثية مباشرة بالتغير المناخي؟
علوم وتكنولوجيا
مشرعون أميركيون يطالبون بمعاقبة «إن.إس.أو» الإسرائيلية
دولى
جمعية الآداب والفنون تنعي الفنان الليبي علي البوزيدي
ثقافة وفن
وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
ليبيا
الحداد يبحث مع حرس المنشآت النفطية تأمين الشركات الأجنبية
ليبيا
طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس
ليبيا
لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة
رياضة عالمية
انتهت.. مواجهة برشلونة (2 × 4) بوكا جونيورز بركلات الترجيح في كأس مارادونا
رياضة عالمية
لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟
رياضة عالمية
العراق: ميليشيات «الحشد الشعبي» تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية
عربى
كاركاتير حليم - صندوق «الانتخاصورات»
كاريكاتير
شقيق أسانغ يعبر عن خشيته من موت مؤسس «ويكيليكس»
دولى
رئيس وزراء اليابان يتحدث عن «النوم العميق» في ظل الأشباح
منوعات
بعد فوضى وجدل قرعة دوري أبطال أوروبا.. «بوابة الوسط» تقدم مواعيد المواجهات ...
رياضة عالمية
النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

(شاهد) كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة