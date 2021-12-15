رسالة من مانشستر سيتي إلى «أغويرو» بعد اعتزاله كرة القدم

أغويرو. (الإنترنت)

وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رسالة إلى لاعبه السابق سيرجيو أغويرو، بعدما أعلن اعتزال كرة القدم اليوم الأربعاء، بسبب مشاكل صحية.

وقال النادي في بيان: «الجميع في مانشستر سيتي يريدون أن ينتهزوا هذه الفرصة ليشكروا أغويرو على مساهمته الرائعة في نجاحنا على مدار العقد الماضي.. نتمنى لسيرجيو التوفيق بعد اعتزاله كرة القدم».

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وأعلن أغويرو اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، بسبب مشاكل تتعلق بضربات القلب وتمنعه من ممارسة اللعبة.

وأكد في مؤتمر صحفي، عقد بملعب «كامب نو»، أنه قرر التوقف عن لعب كرة القدم، مشيرًا إلى أنها لحظة صعبة للغاية لكنه سعيد بالقرار الذي اتخذه، من أجل صحته.

وأوضح أغويرو أنه اتخذ القرار منذ 10 أيام بناء على نصيحة الأطباء، حيث ظهرت لديه مشكلة صحية منذ شهر تقريبًا.

وأصيب أغويرو بدوار في المباراة أمام ألافيس (1-1) في الدوري الإسباني في 30 أكتوبر الماضي؛ ونقل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ«بلاوغرانا» أن مهاجمه يتبع إجراءات علاجية.

وكان أغويرو قد انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادمًا من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.