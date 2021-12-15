الأندية الأوروبية تهدد عبر رسالة رسمية لـ«فيفا» بمنع لاعبيها من المشاركة في الأمم الأفريقية

كأس الأمم الأفريقية. (أرشيفية : الإنترنت)

هددت رابطة الأندية الأوروبية في رسالة موجهة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأفريقية المقررة في يناير وفبراير المقبلين في الكاميرون، وذلك بسبب البروتوكولات المتعلقة فيروس كورونا.

وفي الرسالة التي حصلت عليها وكالة «فرانس برس» اليوم الأربعاء، قالت رابطة الأندية الأوروبية «على حد علمنا، لم يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حتى الآن عن بروتوكول طبي وتشغيلي لكأس أمم أفريقيا، وفي غيابه لن تتمكن الأندية من تحرير لاعبيها من أجل البطولة».