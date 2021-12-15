تشكيل هجومي منتظر لـ«الفراعنة» أمام «نسور قرطاج» في نصف نهائي مونديال العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 02:17 مساء
تدريبات منتخب مصر. (المركز الإعلامي باتحاد كرة القدم المصري)

استعد المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، بتشكيل هجومي في مواجهة منتخب تونس «نسور قرطاج» المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة، اليوم الأربعاء، ضمن نصف نهائي كأس العرب المقام في قطر.

المنتخب المصري أنهى استعداداته للقاء نظيره التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب، عبر تدريب على الملعب المخصص له في قطر البلد المستضيف للبطولة، وسبق التدريب مؤتمر صحفي لكيروش مدرب «الفراعنة» رفقة قائد الفريق عمرو السولية للحديث عن استعدادات الفريق للقمة الكروية العربية.

وعقد الجهاز الفني، أمس الثلاثاء، بقيادة كيروش اجتماعه اليومي مع اللاعبين متضمنًا المحاضرة الفنية قبل تناول وجبة الغداء وبعد الخضوع للمسحة الطبية التي تجرى قبل كل مباراة كما عقد الاجتماع التنسيقي للمباراة بستاد 974 الذي يستضيف المباراة.

واستقر كيروش على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة منتخب تونس بعد أن عاد أحمد حجازي لقيادة خط الدفاع بعدما غاب عن لقاء الأردن نتيجة إصابته في لقاء الجزائر بدور المجموعات كما عاد أيضا أكرم توفيق.

ومن المنتظر أن يخوض «الفراعنة» المباراة بتشكيل هجومي مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى.. وفي خط الدفاع أحمد أبوالفتوح ومحمود حمدي «الونش» وأحمد حجازي وأكرم توفيق، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين فيصل ومحمد مجدي «أفشة» وأحمد سيد «زيزو» وفي الهجوم يزاحم مروان حمدي المهاجم الأساسي محمد شريف.

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