كري.. قصة محطم الرميات الثلاثية في الدوري الأميركي لكرة السلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 10:13 صباحا
ستيفن كري. (إنترنت)

شهد الدوري الأميركي لكرة السلة تحطيمًا جديدًا، عبر نجم «غولدن ستيت وريورز» ستيفن كري الذي حقق الرقم القياسي في الرميات الثلاثية بدوري المحترفين، بعد أن سجل 22 نقطة خلال مواجهة فريقه أمام نيويورك نيكس والتي انتهت لصالح وريورز (105-96).

تفوق كري على الرقم القياسي السابق المسجل باسم راي ألين، بعد أن نجح في تسديد الرمية الثلاثية رقم 2974 له في الربع الأول من المباراة، بحب وكالة الأنباء الإسبانية.

وكان نجم غولدن ستيت على بعد رميتين قبل انطلاق المباراة من تخطي رقم راي ألين، وبمجرد نجاحه في كسر الرقم القياسي، الذي أزال توتره في بداية اللقاء، طلب وريورز وقتًا مستقطعًا لكي يحتفل كري، الفائز بالدوري ثلاث مرات وأفضل لاعب في المسابقة مرتين، بإنجازه مع باقي الفريق ومع والده ديل كري، الذي توجه لعناقه في ملعب ماديسون سكوير جاردن وحصل على كرة المباراة للذكرى، وسط فرحة من جماهير الفريق.

ويخوض كري (33 عامًا) موسمه الـ13 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ويعتبر من أفضل مصوبي الكرات في تاريخ البطولة بمتوسط 27 نقطة في المباراة.

فاز كري بجائزة اللاعب الأكثر قيمة مرتين على التوالي، وقد قاد فريق واريورز إلى أول بطولة له منذ أربعة عقود، وساعد الفريق على تحطيم الرقم القياسي لأكبر الانتصارات في موسم الدوري.

اشتهر بمهاراته المميزة  في الرمي، وخصوصًا الرميات الثلاثية، وقد حقق رقمًا قياسيًا في أحد المواسم لعدد الرميات الثلاثية التي سجلها فيه، كما أنه يمثل منتخب الولايات المتحدة الأميركية.

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