إعلان قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للعام 2021

تشكيلة العام المثالية. (الإنترنت)

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو»، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين للتشكيلة المثالية للعام 2021، التي من المقرر أن يتم الكشف عنها يوم 17 يناير المقبل.

وجاءت قائمة الأسماء المرشحة كالآتي:

حراسة المرمى:

أليسون بيكر «ليفربول»، جانلويغي دوناروما «باريس سان جيرمان»، إدوارد ميندي «تشيلسي».

خط الدفاع:

ديفيد ألابا «بايرن ميونيخ وريال مدريد»، جوردي ألبا «برشلونة»، ترينت ألكسندر -أرنولد «ليفربول»، داني ألفيس «ساو باولو» و«برشلونة»، ليوناردو بونوتشي «يوفنتوس»، روبين دياز «مانشستر سيتي».

خط الوسط:

سيرجيو بوسكيتس «برشلونة»، كيفين دي بروين «مانشستر سيتي»، برونو فرنانديز «مانشستر يونايتد»، فرينكي دي يونغ «برشلونة»، جورجينيو «تشيلسي»، نجولو كانتي «تشيلسي».