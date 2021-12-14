لابورتا يكشف السبب وراء اختيار تشافي لقيادة برشلونة

لابورتا وتشافي. (الإنترنت)

تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن وضع فريق الكرة بالنادي الكتالوني هذا الموسم، خصوصًا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات بدوري الأبطال، لأول مرة منذ 21 عامًا، بعدما احتل المركز الثالث خلف بايرن ميونخ وبنفيكا.

وقال لابورتا في تصريحات عقب حفل جائزة الفتى الذهبي في تورينو: «يجب ألا ننسى أبدًا أننا نبدأ من الصفر بعد رحيل ميسي، لقد ودعنا أفضل لاعب في العالم، الأمر ليس سهلًا، ولهذا السبب اخترنا تشافي».

وأوضح رئيس برشلونة في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية وفقًا لـ«كورة»: «تشافي يعرف أجواء النادي وأسلوب الفريق داخل الملعب، ويثق في لاعبي الأكاديمية، لأنها الطريق الذي وصل من خلاله إلى الفريق الأول، وأصبح لاعبًا عظيمًا، والآن كمدرب يعرف كل شيء عن برشلونة».

وأضاف: «مهمة تشافي ليست سهلة، لأننا نعلم أن كرة القدم لا تمنحك الوقت، لكننا نمنحه ذلك لأننا نحتاج إلى مزج بين اللاعبين الشباب والخبرة، والجميع يتمتع بإمكانات فنية كبيرة وبرشلونة يعرف كيف يتعامل مع الضغوطات».

وعن فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي، ذكر لابورت: «أقول دائمًا إن أكاديمية النادي مهمة للغاية، لأن وجودها يضمن وجود مثل هؤلاء المواهب أصحاب المهارات الفنية الكبيرة، وفي الوقت نفسه، الاستدامة المالية».

واختم: «هناك أكثر من لاعب في الفريق يمكنه خلافة بيدري في الفوز بجائزة الفتى الذهبي العام المقبل، مثل أنسو فاتي، وجافي ونيكو جونزاليس».