لماذا تفوقت منتخبات أفريقيا على الآسيويين في كأس العرب؟

تخوض الجزائر، بطلة أفريقيا، نصف نهائي كأس العرب الأربعاء ضد قطر المضيفة (ا ف ب)

أظهرت منتخبات أفريقيا تفوقاً واضحاً على نظيرتها الآسيوية في بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة راهناً في قطر، مع تأهل الجزائر وتونس ومصر إلى نصف النهائي، مقابل ظهور منفرد للمضيفة قطر بطلة آسيا.

تفوّق تحقق برغم مشاركة منتخبات شمال أفريقيا دون لاعبيها المحترفين في أوروبا، أمثال المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، المغربي ياسين بونو والتونسي وهبي الخزري، فيما من الطرف الآسيوي فضّل المنتخب السعودي اللعب بتشكيلة هي الأصغر سناً للتركيز على تصفيات مونديال 2022 حيث اقترب من التأهل.

ومنذ بداية البطولة، وجّه الأفارقة العرب إنذارات بالجملة، ففاز المغرب على فلسطين والأردن 4-صفر، كم فازت مصر والجزائر وتونس برباعيات وخماسيات ولو على منتخبات أفريقية أخرى مثل السودان وموريتانيا.

وعن أسباب التفوّق الأفريقي، يقول حارس منتخب مصر السابق نادر السيد لوكالة «فرانس برس»: «هناك ثلاثة جوانب: فنية، بدنية وشخصية.. الصفات الشخصية تتكوّن من المجتمع والبيئة والحياة.. لا يعني ذلك أن اللاعب الجيد يجب أن يعاني الفقر ومشقة الحياة، لكن البيئة والظروف المحيطة تؤثر على تكوين الإنسان».

وتابع حارس الزمالك السابق المتوج بكأس أمم أفريقيا «المنتخبات الأفريقية أقوى، لأنها تواجه منتخبات أفضل مثل ساحل العاج والكاميرون وغانا ونيجيريا والسنغال.. معها الاحتكاك أقوى ولاعبوها يحترفون في أوروبا على أعلى المستويات مثل مانيه ودروغبا وإيتو».

ويتفق معه المهاجم الدولي السوري السابق فراس الخطيب، مضيفاً أن الكرة الأفريقية تتفوق «بالقوة الجسمانية بالإضافة إلى باعهم في الاحتراف قبل الدول الآسيوية.. قربهم من أوروبا ساعد على احتكاكهم بمدربين أجانب، كما أن حجم الجالية المغاربية في أوروبا وإعداد اللاعبين هناك بعيد عن طريقة إعداد اللاعبين في آسيا».

تجربة الجوهري

وبحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، يبدو الفارق جلياً بين أبرز المنتخبات العربية من القارتين، فمن أفريقيا هناك المغرب (28)، تونس (29)، الجزائر (32) مصر (45)، ومن آسيا السعودية (48) قطر (51) الإمارات (70) العراق (75).

ويشرح النجم الأردني السابق فيصل إبراهيم أن «عرب أفريقيا يتفوقون من جميع النواحي، القوّة البدنية والمهارة.. الاحتراف متغلغل لديهم».

وتابع «أول مرة تأهلنا إلى كأس آسيا العام 2004 (بلغوا ربع النهائي)، أقام المدرب (المصري) محمود الجوهري كلّ معسكراتنا في أفريقيا.. كنا نخوض مباريات قوية ضد الجزائر ومصر ونيجيريا وساحل العاج.. نحتاج دوماً للقوة البدنية واللياقة العالية لنجاري تلك الفرق.. أخدنا منهم القوة والسرعة.. كنا نلاقي هناك صعوبات في الحياة اليومية، ما أعطانا روح المنافسة ورفع تصنيفنا العالمي».

وعلى صعيد كأس العالم، يُعدّ المغرب أول منتخب عربي يتخطى الدور الأول العام 1986 من أصل خمس مشاركات، لحقته الجزائر في 2014 عندما خسرت بشق النفس بعد التمديد أمام ألمانيا بطلة 2014.

ومن الجهة الآسيوية، بلغت السعودية الدور الثاني من أول مشاركة في 1994، علماً بأنها تفوقت على عرب أفريقيا بفوزها على المغرب 2-1 في 94، وتعادلت مع تونس 2-2 في 2006 وفازت على مصر 2-1 في روسيا 2018.

السعودية قادرة

واعتبر مدير المنتخب الأولمبي الإماراتي السابق جمال بوهندي أن «السعودية هي الوحيدة القادرة على مجاراة عرب أفريقيا، ونتائجها في كأس العالم تؤكد ذلك.. الاحتراف في أفريقيا حقيقي، فيما الاحتراف في آسيا محصور في منطقة واحدة، مثل الخليج، حيث لا يتعرف اللاعبون على ثفافة جديدة».

وحول كيفية تقليص الهوة بين الطرفين، يقول بوهندي «امنح لاعبيك فرصة الاحتراف الخارجي.. لا تفكروا في المادة بل الارتقاء في المستوى.. إذا كانت بعض الدول (الغنية) قادرة على على الإنفاق داخلياً يجب أن تساعد اللاعبين على الاحتراف في الخارج حتى لو كانت ستدفع الفارق كي يحصلوا على فرصة الاحتكاك».

وأضاف: «لاعبو المغرب والجزائر معظمهم يحترفون في الخارج، لذا يكونون جاهزين دوما بالمهارة والقوة والخبرة والصبر والتحولات».