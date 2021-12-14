تجريد أوباميانج من شارة قيادة أرسنال لمخالفة انضباطية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 05:20 مساء
أوباميانج . (الإنترنت)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تجريد المهاجم بيير-إيمريك أوباميانج، من شارة قيادة الفريق بعد مخالفة انضباطية الأسبوع الماضي.

وأضاف النادي أن الدولي الجابوني سيخرج من تشكيلة أرسنال لمواجهة ضيفه وست هام يونايتد غدًا الأربعاء في الدوري.

وقال أرسنال في بيان: «نتوقع من جميع لاعبينا خاصة قائد الفريق الالتزام التام بالقواعد والمعايير التي وضعها النادي واتفقنا عليها جميعًا.. يجب أن نكون في كامل تركيزنا لمباراة الغد».

وكان ميكل أرتيتا مدرب أرسنال استبعد أوباميانج من التشكيلة التي فازت على ساوثامبتون 3-صفر مطلع الأسبوع بسبب مخالفة انضباطية لكن المدرب الإسباني رفض الكشف عنها.

وذكرت وسائل إعلام أن أوباميانج استبعد لوصوله متأخرًا من رحلة للخارج. وقاد ألكسندر لاكازيت الفريق أمام ساوثامبتون في غياب أوباميانج.

ويعاني أوباميانج، الذي وقع عقدًا جديدًا لثلاث سنوات مع النادي المنتمي لشمال لندن العام الماضي، هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز كان آخرها في أكتوبر أمام أستون فيلا.

وكان اللاعب البالغ عمره 32 عامًا تعرض لعقوبات في السابق بسبب مخالفات انضباطية؛ حيث استبعده أرتيتا من الفوز 2-1 على غريمه توتنهام هوتسبير في مباراة قمة الموسم الماضي.

ويحتل أرسنال المركز السادس في الدوري برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة متأخرًا بنقطتين عن المربع الذهبي.

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