تصريحات مطمئنة لمنتخب الجزائر قبل مواجهة قطر في نصف نهائي مونديال العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 04:07 مساء
بلايلي يحتفل بهدفه في مرمى المغرب. (إنترنت)

كشف المدير الفني لمنتخب الجزائر للمحليين مجيد بوقرة، جاهزية الثنائي بغداد بونجاح ويوسف بلايلي لمواجهة قطر صاحبة الضيافة في الدور قبل النهائي لكأس العرب لكرة القدم غدًا الأربعاء.

وقال بوقرة للتلفزيون الجزائري: «انتهت الأيام الستة لبروتوكول الاتحاد الدولي الخاص باللاعب بغداد بونجاح المصاب في الرأس، حيث لم يكن ممكنًا المجازفة به أمام المغرب في المباراة الماضية»، مؤكدًا أن مهاجم السد جاهز لمقابلة قطر، بحسب «رويترز».

وكان بونجاح (30 عامًا) غادر المستشفى بعد الخضوع لفحوصات متأثرًا بكرة مشتركة مع محمد الشناوي حارس مصر خلال مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات.

واصطدم بونجاح بالشناوي في الشوط الأول، لكنه نهض وسار بشكل طبيعي، قبل أن يستبدله المدرب بوقرة بين الشوطين بالعربي سوداني، ويُنقل اللاعب إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وقال بوقرة إن بلايلي لا يعاني من أي إصابة مقلقة بعد أن نقل إلى مستشفى بعد لقاء المغرب، وشارك بلايلي بشكل طبيعي في تدريبات الجزائر الإثنين في الدوحة.

وأبدى بوقرة رضاه عن مشوار «الخضر» في كأس العرب خاصة وأن الفريق لم يتجمع سوى قبل أسبوع واحد من انطلاق البطولة، مضيفًا أن لاعبي المنتخب الأول المشاركين في البطولة استفادوا كثيرًا من مباريات كأس العرب وهو أحد أهداف المنتخب الوطني من هذه المسابقة.

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